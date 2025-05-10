Військова допомога, схвалена за Байдена, скоро скінчиться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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США можуть надати Україні понад 100 далекобійних ракет

Представник Конгресу США заявив виданню, що цю зброю має передати Німеччина, а США лише "дає зелене світло".

Йдеться про:

125 артилеійських ракет великої дальності (ймовірно, HIMARS або MARS II);

100 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

Ця зброя виготовляється у США, а отже експортувати її можна лише за їх згоди.

Українським силам не вистачає ракет далекого радіуса дії, артилерії та, перш за все, балістичних систем протиповітряної оборони, більшість з яких виробляється в Сполучених Штатах. Про це заявив заступник голови комітету українського парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

До літа ж військова допомога, схвалена за часів адміністрації Байдена, закінчиться.

Він сказав мені, що йому потрібно більше озброєння, але він говорить про це вже три роки,

– сказав Трамп після зустрічі із Зеленським минулого місяця в Римі.

Видання також зазначає, що союзники в Європі разом надали близько половини від приблизно 130 мільярдів доларів військової підтримки, наданої Україні з моменту вторгнення Росії в 2022 році. Решту надіслали Сполучені Штати.