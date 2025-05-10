Военная помощь, одобренная при Байдене, скоро закончится.Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Мерц заявил, что Германия засекретит разговоры об оружии Украине, и прокомментировал вопрос Taurus

США могут предоставить Украине более 100 дальнобойных ракет

Представитель Конгресса США заявил изданию, что это оружие должна передать Германия, а США только "дает зеленый свет".

Речь идет о:

125 артиллерийских ракет большой дальности (вероятно, HIMARS или MARS II);

100 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Это оружие изготавливается в США, а значит экспортировать его можно только с их согласия.

Украинским силам не хватает ракет дальнего радиуса действия, артиллерии и, прежде всего, баллистических систем противовоздушной обороны, большинство из которых производится в Соединенных Штатах. Об этом заявил заместитель председателя комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

К лету же военная помощь, одобренная во времена администрации Байдена, закончится.

Он сказал мне, что ему нужно больше вооружения, но он говорит об этом уже три года,

– сказал Трамп после встречи с Зеленским в прошлом месяце в Риме.

Издание также отмечает, что союзники в Европе вместе предоставили около половины от примерно 130 миллиардов долларов военной поддержки, предоставленной Украине с момента вторжения России в 2022 году. Остальное прислали Соединенные Штаты.