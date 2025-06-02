Британія переходить в бойову готовність, – Стармер

Велика Британія визнає можливу загрозу з боку Росії для європейських країн та планує збудувати нові підводні човни. Загалом Королівство хоче поповнити свій флот на 12 атомних субмарин.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що відомо про плани Великої Британії щодо поповнення флоту

Наразі Велика Британія має 7 підводних човнів Astute. Однак їх хочуть замінити 12 новими ударними атомними субмаринами. Також у межах підготовки до можливого нападу планується й доповнити чотири стратегічні підводні човни з ядерними ракетами Trident. Ці судна формують морський компонент ядерного стримування Великої Британії.

Нові човни будуть ретельно виготовляти. Так, Велика Британія зможе будувати новий підводний човен кожні 18 місяців. В експлуатацію їх планують ввести в кінці 2030 року.

Велика Британія уклала зі США та Австралією тристоронній безпековий пакт AUKUS. Так країни обмінюються військовими технологіями, інформацією та спільно розробляють підводні човни. Атомні субмарини Королівство також виготовлятиме в межах цієї угоди. Велика Британія, зокрема, планує придбати у США винищувачі, здатні нести тактичну ядерну зброю.

За словами прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, будуть фінансуватися й інші програми. Зокрема, він обіцяє інвестувати 15 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 20 мільярдів доларів США – 24 Канал) у програму створення ядерних боєголовок.

Стармер також оголосив про три "фундаментальні зміни" в позиції Великої Британії, щоб створити сильну армію. Зазначається, що військо Великої Британії в майбутньому має бути "в 10 разів смертоноснішим до 2035 року". Збройні сили прагнуть поступово переходити до бойової готовності, зміцнити НАТО та "впроваджувати інновації та прискорювати їх у темпах воєнного часу".

Я вважаю, що найкращий спосіб запобігти конфлікту – це підготуватися до нього,

– зауважив британський прем'єр-міністр.

Усі деталі щодо нової зброї в британській армії мають бути викладені в Стратегічному огляді оборони Великої Британії, який незабаром опублікують.

Інші заяви з промови Стармера

Кір Стармер підтвердив, що з боку Росії може бути загроза для НАТО.

"Дуже уважно ставиться до постійної загрози з боку Росії, незалежно від того, чи йдеться про загрози в Україні, чи про ширші загрози", – зазначив він.

Також прем'єр відповів на запитання щодо скорочення допомоги для фінансування оборони. Уряд зобов'язався збільшити витрати Великої Британії на оборону з 2,3% до 2,5% національного доходу до 2027 року. За словами Стармера, навіть початкове скорочення було "важким рішенням". Але наразі він висловив задоволення тим, що уряд Великої Британії "стабілізував економіку".