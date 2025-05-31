Британія і Україна раніше підписали угоду про 100-річне партнерство. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Black Sea Security Forum у соцмережі X.

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Експолковник Кемп закликав Британію допомогти Україні розробити ядерну зброю

Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках Угоди про стратегічне партнерство,

– заявив Річард Кемп на Чорноморському форумі безпеки.

Велика Британія у 1994 році стала однією з підписанток Будапештського меморандуму, де йдеться про підтримку української територіальної цілісності та зобов'язання допомогти їй у разі нападу.

Зеленський та Стармер підписали 100-річну угоду про поглиблення зв'язків у оборонній та невійськовій сферах. Вона зобов'язує Британію щорічно надавати Україні військову допомогу в розмірі не менше 3,6 мільярда доларів, стільки, скільки буде необхідно. також йшлося про сприяння постанню Україні всілякої зброї, від літаків до артилерії.