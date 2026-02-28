Найвищий у світі хмарочос: у мережі пишуть про вибухи довкола Бурдж-Халіфи в Дубаї

У Дубаї пролунали вибухи вдень і ввечері 28 лютого. Мовиться, що під ударом може бути район Бурдж-Халіфи.

Деталі зібрав 24 Канал.

Чи правда, що Іран ударив по Бурдж-Халіфі?

Конкретно щодо хмарочоса місцева влада не робила заяв. Утім, ЗМІ показують відео ударів у районі Бурдж-Халіфи.

Іранська атака по Бурдж-Халіфі: дивіться відео

Нагадаємо, Бурдж-Халіфа – найвищий хмарочос у світі, дуже популярний серед туристів. Висота споруди - 828 метрів, там 163 поверхи. Найвищий житловий поверх – 109. Оглядовий майданчик розміщений на 124 – 125 поверхах, але вище працюють двоповерхові оглядові ліфти, які вміщають понад 10 людей. Вежа розміщена в центрі штучного озера. На вершину хмарочоса можна піднятися.

ЗМІ помітили, що Іран ніби спеціально цілить по туристичних об'єктах у Дубаї.