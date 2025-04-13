Трамп заявив, що США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР через "геноцид білих фермерів"

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відмовилися від участі у саміті G20 у Південно-Африканській Республіці. Причиною цього рішення президент США назвав "геноцид білих фермерів" у ПАР.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у Truth Social.

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Що написав Трамп про відмову від участі на саміті G20 у ПАР

Дональд Трамп заявив, що як можна очікувати, що американська делегація поїде до Південної Африки на дуже важливу зустріч G20, коли "конфіскація землі та геноцид є основною темою розмови".

Вони (влада ПАР – 24 Канал) забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх і їхні сім'ї. ЗМІ відмовляються повідомляти про це. Сполучені Штати затримали всі внески до Південної Африки. Чи це місце, де ми хочемо бути для G20? Я так не думаю!

– написав президент США.

Проте подібні заяви Трампа є абсолютно необґрунтованими. Водночас він висловлює претензії до земельного законодавства і політики країни.

Журналісти Bloomberg, своєю чергою, зазначили, що відносини між США та Південною Африкою загострилися після того, як Трамп звинуватив владу країни в "незаконному захопленні землі білої меншини". Водночас влада ПАР не конфіскувала жодної приватної землі після закінчення апартеїду в 1994 році, хоча це не зупинило американського лідера від замороження допомоги.

Кріспін Фірі, речник Департаменту міжнародних відносин і співробітництва Південної Африки, сказав, що національна конституція ПАР захищає всіх, хто живе в країні.

"Не тому, що вони темношкірі, не тому, що вони білі, не тому, що вони в більшості, не тому, що вони в меншості, а тому, що вони люди, кожна людина має основні права", – сказав він.

У листопаді 2025 року Південна Африка приймає саміт лідерів G20, на якому вона має передати головування США. Але цього року американські високопосадовці уникають участі у заходах.

Так, міністр фінансів США Скотт Бессент у лютому пропустив зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків у Кейптауні. А державний секретар Марко Рубіо також пропустив зустріч міністрів закордонних справ у Йоганнесбурзі.

На тлі цього Рубіо написав допис у соцмережі Х, що Південна Африка "робить дуже погані речі".

Експропріація приватної власності. ПАР використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку,

– написав Рубіо.

Цікаво, що Південна Африка стала першою країною на континенті, яка головувала у G20.