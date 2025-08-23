Членство України в Євросоюзі могло б стати важливим елементом повоєнних гарантій для Києва, оскільки хоч це й економічний блок, проте він має більш суворі формальні зобов'язання в обороні, ніж НАТО.

Таким чином окрім економічних переваг членство в ЄС має певну іншу вигоду, оскільки ця організація передбачає і взаємну оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як ЄС може допомогти Україні?

У виданні повідомляють, що хоч членство в ЄС не є оперативним варіантом, проте потенційно це може забезпечити Україні безпеку від російської агресії.

Пункт про взаємну оборону, викладений у статті 42.7 Договору про Європейський Союз, детально визначає, що якщо держава-член стає жертвою збройної агресії, інші країни ЄС "зобов’язані допомагати їй усіма можливими засобами,

– ідеться у статті.

Припускають, що це кращий варіант, ніж членство у НАТО, оскільки його статут зобов’язує своїх членів вжити для допомоги союзнику тих дій, які "вважають необхідними". Угода ж про ЄС зобов’язує членів задіяти "усі можливі засоби".

Водночас пункт про взаємну оборону Європейського Союзу досі ніколи не був перевірений в умовах військового нападу з боку іншої держави. Утім, відомо, що у 2015 році Франція його використала після терористичних атак у Парижі.

Попри вищезгадане, усе це діє за умови членства в ЄС, вступ до якого у випадку України може тривати ще не один рік. Не в останню чергу через спротив друзів Москви всередині ЄС, серед яких, зокрема, прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Можливий вступ України до ЄС