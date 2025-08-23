Укр Рус
Геополітика Європа Bloomberg назвало кращу гарантію безпеки для України, ніж членство в НАТО
23 серпня, 20:57
Bloomberg назвало кращу гарантію безпеки для України, ніж членство в НАТО

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Членство України в ЄС може забезпечити захист завдяки зобов'язанню про взаємну оборону, викладеному в статті 42.7 Договору про Європейський Союз.
  • Утім, вступ України до Європейського Союзу може зайняти багато років, частково через спротив деяких осіб, таких як угорський прем'єр Віктор Орбан.

Членство України в Євросоюзі могло б стати важливим елементом повоєнних гарантій для Києва, оскільки хоч це й економічний блок, проте він має більш суворі формальні зобов'язання в обороні, ніж НАТО.

Таким чином окрім економічних переваг членство в ЄС має певну іншу вигоду, оскільки ця організація передбачає і взаємну оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як ЄС може допомогти Україні?

У виданні повідомляють, що хоч членство в ЄС не є оперативним варіантом, проте потенційно це може забезпечити Україні безпеку від російської агресії.

Пункт про взаємну оборону, викладений у статті 42.7 Договору про Європейський Союз, детально визначає, що якщо держава-член стає жертвою збройної агресії, інші країни ЄС "зобов’язані допомагати їй усіма можливими засобами, 
– ідеться у статті.

Припускають, що це кращий варіант, ніж членство у НАТО, оскільки його статут зобов’язує своїх членів вжити для допомоги союзнику тих дій, які "вважають необхідними". Угода ж про ЄС зобов’язує членів задіяти "усі можливі засоби".

Водночас пункт про взаємну оборону Європейського Союзу досі ніколи не був перевірений в умовах військового нападу з боку іншої держави. Утім, відомо, що у 2015 році Франція його використала після терористичних атак у Парижі.

Попри вищезгадане, усе це діє за умови членства в ЄС, вступ до якого у випадку України може тривати ще не один рік. Не в останню чергу через спротив друзів Москви всередині ЄС, серед яких, зокрема, прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Можливий вступ України до ЄС

  • Володимир Зеленський нещодавно підкреслив важливість вступу України до ЄС як безпекової гарантії у разі укладення мирної угоди та обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн питання оборони.

  • Раніше у розмові з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом він заявив, що Україна виконала усі зобов'язання щодо вступу до ЄС. Київ вже готовий до відкриття першого перемовного кластера з цього приводу.

  • Нагадаємо, наприкінці липня прем'єр-міністр Угорщини знову висловився проти вступу України до ЄС. На його думку, це принесе війну до Європейського союзу, а Будапешт хоче залишитися в стороні від цього.

  • До слова, канцлер Німеччини Фридрих Мерц заявив, що Україна навряд чи стане членом Європейського Союзу у найближчі 9 років. А саме до завершення наступного бюджетного періоду, який триватиме до 2034 року. 