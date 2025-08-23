Bloomberg назвало кращу гарантію безпеки для України, ніж членство в НАТО
- Членство України в ЄС може забезпечити захист завдяки зобов'язанню про взаємну оборону, викладеному в статті 42.7 Договору про Європейський Союз.
- Утім, вступ України до Європейського Союзу може зайняти багато років, частково через спротив деяких осіб, таких як угорський прем'єр Віктор Орбан.
Членство України в Євросоюзі могло б стати важливим елементом повоєнних гарантій для Києва, оскільки хоч це й економічний блок, проте він має більш суворі формальні зобов'язання в обороні, ніж НАТО.
Таким чином окрім економічних переваг членство в ЄС має певну іншу вигоду, оскільки ця організація передбачає і взаємну оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Як ЄС може допомогти Україні?
У виданні повідомляють, що хоч членство в ЄС не є оперативним варіантом, проте потенційно це може забезпечити Україні безпеку від російської агресії.
Пункт про взаємну оборону, викладений у статті 42.7 Договору про Європейський Союз, детально визначає, що якщо держава-член стає жертвою збройної агресії, інші країни ЄС "зобов’язані допомагати їй усіма можливими засобами,
– ідеться у статті.
Припускають, що це кращий варіант, ніж членство у НАТО, оскільки його статут зобов’язує своїх членів вжити для допомоги союзнику тих дій, які "вважають необхідними". Угода ж про ЄС зобов’язує членів задіяти "усі можливі засоби".
Водночас пункт про взаємну оборону Європейського Союзу досі ніколи не був перевірений в умовах військового нападу з боку іншої держави. Утім, відомо, що у 2015 році Франція його використала після терористичних атак у Парижі.
Попри вищезгадане, усе це діє за умови членства в ЄС, вступ до якого у випадку України може тривати ще не один рік. Не в останню чергу через спротив друзів Москви всередині ЄС, серед яких, зокрема, прем'єр Угорщини Віктор Орбан.
Можливий вступ України до ЄС
Володимир Зеленський нещодавно підкреслив важливість вступу України до ЄС як безпекової гарантії у разі укладення мирної угоди та обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн питання оборони.
Раніше у розмові з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом він заявив, що Україна виконала усі зобов'язання щодо вступу до ЄС. Київ вже готовий до відкриття першого перемовного кластера з цього приводу.
Нагадаємо, наприкінці липня прем'єр-міністр Угорщини знову висловився проти вступу України до ЄС. На його думку, це принесе війну до Європейського союзу, а Будапешт хоче залишитися в стороні від цього.
До слова, канцлер Німеччини Фридрих Мерц заявив, що Україна навряд чи стане членом Європейського Союзу у найближчі 9 років. А саме до завершення наступного бюджетного періоду, який триватиме до 2034 року.