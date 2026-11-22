Країни НАТО досі відмовляються збивати російські ракети над Україною, прикриваючись бюрократією. Ігор Романенко заявив, що головною причиною нерішучості партнерів є звичайний страх перед Москвою.

Військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" зазначив в ефірі 24 Каналу, що відмовки посадовців про процедурні перепони на п'ятому році великої війни є неприпустимими. За його словами, регулярні порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами та дронами вимагали рішучих дій, проте Варшава й далі побоюється закривати небо над західними областями України.

Провал перевірки та румунський досвід

Генерал-лейтенант у відставці нагадав про події минулого року, коли Москва влаштувала перевірку готовності польської та натівської ППО групою з понад 20 безпілотників без бойової частини. Тоді союзні сили за участі авіації зуміли ліквідувати лише 3 цілі, а одна з ракет навіть влучила в будинок на території Польщі.

П'ятий рік великої війни, а вони досі говорять про те, що заважають якісь там документи з процедурами. Ворог залітає на територію держави, яку треба захищати. Військові навчені й мають потенціал, але через жалюгідні пояснення не діють. Це принципово невірно і лише сприяє тому, що Путін буде ескалювати далі,

– підкреслив експерт.

На противагу Варшаві спікер навів приклад Бухареста. Коли ворожий дрон завдав удару по румунському житловому сектору, влада країни швидко усвідомила загрозу та почала застосовувати власні сили для ліквідації небезпеки. Романенко закликав партнерів переймати успішні напрацювання українських зенітників для створення спільної системи ППО.

Якщо поляки чи румуни хочуть ефективних результатів, треба брати досвід України. Ми відкриті й готові формувати спільну протиповітряну оборону. І найбільш дієво це працюватиме тоді, коли спільні перехоплення починатимуться ще над територією України,

– наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Ігор Романенко про нерішучість Польщі та дієвий захист: відео

Загроза для колективної безпеки

Коментуючи дієвість 5-ї статті Вашингтонського договору, аналітик зауважив, що Кремль роками цілеспрямовано вкладає ресурси в розкол європейських держав, прагнучи звести колективну безпеку до чергового "глибокого занепокоєння". На його переконання, єдиним надійним запобіжником російської експансії є зміцнення Сил оборони України та пряма співпраця з рішучими сусідами.

На тлі цих подій 21 листопада генсек Марк Рютте заявив, що НАТО захищатиме кожен сантиметр території Польщі після чергового інциденту з порушенням її повітряного простору трьома цілями.