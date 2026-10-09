Чума в Росії налякала Європу: Німеччина розглядає обмеження, а Литва посилила попередження

Німеччина не виключає суворих обмежень на поїздки до Росії через загрозу можливого спалаху чуми. Тим часом Литва оновила рекомендації для своїх громадян, закликавши не їхати до Іркутської області.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль та Міністерство закордонних справ Литви.

Як Європа реагує на чуму у Росії?

Інцидент стався в Іркутську, у лабораторії науково-дослідного протичумного інституту. Один зі співробітників закладу помер. За офіційними заявами російської влади, причиною смерті стала пневмонія, проте в регіоні зафіксували ще один підозрілий випадок.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив занепокоєння ситуацією та закликав Москву надати вичерпну інформацію про подію.

У світу є питання, і Росія повинна дати на них відповіді. Ми не можемо і не будемо ризикувати,

– заявив він, додавши, що не виключає запровадження "суворих обмежень на подорожі до Росії".

На тлі повідомлень про можливі випадки легеневої чуми в Іркутській області Міністерство закордонних справ Литви оновило рекомендації для громадян, які планують поїздки до Росії або вже перебувають там.

Рівень попередження залишився незмінним: литовцям, як і раніше, рекомендують не відвідувати Росію, а тим, хто вже перебуває на її території, – негайно виїхати.

У відомстві уточнили, що рекомендації доповнили двома пунктами. Перший стосується заклику не їхати до Іркутська та Іркутської області через можливі випадки легеневої чуми. Другий попереджає про ризики, пов'язані з українськими ударами у відповідь по території Росії.

Зауважимо, що посольство США в Москві закликало американських громадян негайно залишити Росію на тлі повідомлень про можливий спалах легеневої чуми в Іркутській області. Дипломати уважно стежать за ситуацією після повідомлень про смерть людини та запровадження карантинних заходів у регіоні.

Американцям, які перебувають поблизу можливого осередку захворювання, рекомендують дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров’я та уникати уражених закладів. У разі появи температури або респіраторних симптомів громадянам радять звернутися по медичну допомогу.

Також їм рекомендують стежити за станом здоров’я протягом 14 днів після перебування в регіоні.

Водночас Державний департамент США зберігає для Росії найвищий, четвертий рівень попередження щодо подорожей – "не подорожувати". Американців застерігають від поїздок до країни через ризики незаконного затримання та проблеми з безпекою, а тим, хто вже перебуває там, радять виїхати.

Можливості США допомагати своїм громадянам у Росії обмежені, тому їм рекомендують заздалегідь підготувати план виїзду та перевірити можливості медичної евакуації.