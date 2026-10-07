Посольство США в Москві закликало громадян негайно залишити Росію у зв’язку з чумою

Американських громадян попередили про повідомлення щодо підозри на легеневу чуму в Іркутській області. Випадок захворювання призвів до смерті людини, а в регіоні запровадили карантинні заходи та повідомляли про закриття лікарень.

На тлі ситуації громадянам Америки, які перебувають у Росії, вкотре рекомендували негайно залишити країну. Про це повідомило посольство США у Москві.

Що відомо про ситуацію з чумою?

У посольстві США заявили, що уважно стежать за ситуацією в Іркутській області, де повідомляється про підозру на легеневу чуму. Дипломати послалися на повідомлення преси про смерть людини та пов'язані з цим карантинні заходи.

Громадянам США, які перебувають у районі можливого спалаху, рекомендували дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров'я, уникати уражених закладів та звертатися по медичну допомогу в разі появи температури або респіраторних симптомів. Також американцям радять стежити за станом здоров'я протягом 14 днів після перебування в регіоні.

Водночас у Держдепартаменті США нагадали, що рекомендація щодо поїздок до Росії залишається на найвищому, четвертому рівні – "не подорожувати". Американцям, які вже перебувають у країні, рекомендують негайно виїхати, а тим, хто планує поїздку, – утриматися від неї через ризики незаконного затримання та проблеми з безпекою.

У посольстві також наголосили, що можливості уряду США допомагати своїм громадянам у Росії є обмеженими, особливо за межами Москви. Американцям радять заздалегідь мати план виїзду на випадок надзвичайної ситуації та перевірити можливості медичної евакуації за туристичною страховкою.

Нагадаємо, у Росії продовжують запроваджувати протиепідемічні заходи на тлі повідомлень про можливий спалах чуми в Іркутській області. Зокрема, на Іркутському алюмінієвому заводі у Шелехові ввели обов'язковий масковий режим, а в чотирьох лікарнях та одному пологовому будинку Іркутська запровадили тритижневий карантин.

Причиною посилення заходів стала смерть 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту Дар'ї Шипілової. Після її смерті 189 людей помістили під карантинний нагляд через можливий контакт із жінкою.

За даними місцевих медіа, Шипілова могла бути заражена легеневою чумою, однак влада це заперечує. Водночас російський епідеміолог Михайло Фаворов, який проживає у США, назвав малоймовірною версію про зараження через нібито розбиту пробірку.