Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні. Перші системи можуть розгорнути вже за кілька тижнів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Коли ЗСУ отримають перші системи далекобійної зброї

Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України Пісторіус заявив, що вже цього року Київ зможе виготовити значну кількість далекобійного озброєння за фінансової підтримки Берліна.

Перші системи можуть бути розгорнуті в українських Збройних Силах всього за кілька тижнів. Ми також домовилися продовжити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів, і ми фінансуємо, і це також стає все більш важливим на нинішньому етапі війни, ремонтні потужності в Україні, а також значну частину супутникового зв'язку,

– зазначив міністр оборони Німеччини.

Проте, який саме тип далекобійної зброї мається на увазі, Пісторіус не уточнив.

Нагадаємо, що Велика Британія планує інвестувати 350 мільйонів фунтів для збільшення постачань безпілотників Україні. Також країна поставить 140 тисяч артилерійських снарядів.