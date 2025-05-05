Ліберали Румунії визначилися, хто може стати тимчасовим прем'єром країни, – ЗМІ

У Румунії тривають президентські вибори. У першому турі вилетів Крін Антонеску, то тепер члени Соціал-демократичної партії можуть подати у відставку з партійного керівництва.

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання HotNews.

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Хто може замінити очільльника уряду Румунії

ЗМІ дізналися, що лідери Національно-ліберальної партії Румунії (PNL) вирішили, хто може тимчасово стати прем'єр-міністром Румунії. Чинний глава уряду Марчел Чолаку заявив, що хоче піти у відставку і скаже про це офіційно під час зустрічі лідерів коаліції.

Так посадовці можуть запропонувати посаду прем'єр-міністра нинішньому міністру освіти Даніелю Давіду. Очікується, що він буде на цій посаді до закінчення другого туру президентських виборів, що розпочнеться 15 травня.

Засідання Національної політичної ради почнеться о 17:00 за місцевим часом.

Нагадаємо,

Що відомо про Даніеля Девіда

Данієль Девід у грудні 2024 року почав працювати міністром освіти Румунії. Тоді він замінив Лігію Деку, яка, за словами посадовців, була наближеною особою експрезидента Клауса Йоганніса. Девід також обіймав посаду ректора Університету Бабеш-Боляй.