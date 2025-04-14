Мером Гельсінкі став колишній росіянин Даніель Сазонов: що про нього відомо

У Фінляндії 13 квітня відбулися регіональні та муніципальні вибори. У голосуванні за крісло мера столиці країни Гельсінкі переміг Даніель Сазонов, який мав російське громадянство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фінського мовника Yle.

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Що відомо про нового мера Гельсінкі Сазонова

Журналісти зазначили, що у Гельсінкі проходили лише муніципальні вибори. На них із невеликим відривом перемогла Коаліційна партія, тож новим мером міста стане її представник Даніель Сазонов.

Політик, який народився в 1993 році в Гельсінкі, отримав фінське громадянство у віці 9 років, відмовившись від російського. Його родина переїхала до Фінляндії у 1990-х.

Новий мер фінської столиці підкреслює, що не має жодних зв'язків з Росією та вже багато років не відвідував цю країну.

Як зазначає Yle, раніше Сазонов обіймав посаду заступника мера Гельсінкі, відповідаючи за соціальні питання. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він дописував для російськомовної фінської газети, яку, за інформацією видання Iltalehti, пов'язують із Кремлем та вважають джерелом антиукраїнської пропаганди.

Політик пояснив, що його статті були спрямовані на інформування російськомовного населення Фінляндії про місцеву політичну ситуацію, а співпрацю з газетою припинив після того, як засумнівався з приводу її позиції щодо агресії Росії проти України.

Остання колонка Сазонова вийшла влітку 2022 року й була присвячена підтримці українських біженців. У попередніх матеріалах він критикував російське вторгнення та закликав до допомоги українцям.

Сазонов також заявляє, що підтримує санкції проти Росії, рішуче засуджує її агресію і послідовно виступає на захист України.