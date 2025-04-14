Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на финского вещателя Yle.

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Что известно о новом мэре Хельсинки Сазонове

Журналисты отметили, что в Хельсинки проходили только муниципальные выборы. На них с небольшим отрывом победила Коалиционная партия, поэтому новым мэром города станет ее представитель Даниэль Сазонов.

Политик, родившийся в 1993 году в Хельсинки, получил финское гражданство в возрасте 9 лет, отказавшись от российского. Его семья переехала в Финляндию в 1990-х.

Новый мэр финской столицы подчеркивает, что не имеет никаких связей с Россией и уже много лет не посещал эту страну.

Как отмечает Yle, ранее Сазонов занимал должность заместителя мэра Хельсинки, отвечая за социальные вопросы. До начала полномасштабного вторжения России в Украину он писал для русскоязычной финской газеты, которую, по информации издания Iltalehti, связывают с Кремлем и считают источником антиукраинской пропаганды.

Политик объяснил, что его статьи были направлены на информирование русскоязычного населения Финляндии о местной политической ситуации, а сотрудничество с газетой прекратил после того, как усомнился по поводу ее позиции относительно агрессии России против Украины.

Последняя колонка Сазонова вышла летом 2022 года и была посвящена поддержке украинских беженцев. В предыдущих материалах он критиковал российское вторжение и призывал к помощи украинцам.

Сазонов также заявляет, что поддерживает санкции против России, решительно осуждает ее агрессию и последовательно выступает в защиту Украины.