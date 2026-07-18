"Заради блага нації": Трамп особисто закликав сестру Ліндсі Грема йти в Сенат США

Президент США Дональд Трамп закликав Дарлін Грем Нордон, сестру покійного сенатора Ліндсі Грема, балотуватися до Сенату. За словами американського лідера, вона могла б гідно продовжити політичну спадщину свого брата.

Відповідну заяву американський лідер опублікував 17 липня у своїй соцмережі Truth Social.

Що відомо про пропозицію Трампа сестрі Грема?

За словами Трампа, під час зустрічі в Овальному кабінеті він попросив Дарлін Грем Нордон балотуватися на спеціальних республіканських праймеріз у Південній Кароліні, які заплановані на 11 серпня 2026 року. Президент США наголосив, що, на його думку, саме вона зможе найкраще вшанувати політичну спадщину свого брата.

Під час її візиту я попросив Дарлін, заради блага нашої нації, висунути свою кандидатуру на виборах до Сенату США. Я сподіваюся, що Дарлін погодиться, адже ніхто краще за неї не зможе вшанувати спадщину її улюбленого брата, Ліндсі,

– написав Трамп.

Американський президент також пообіцяв, що у разі згоди Дарлін Грем Нордон висунути свою кандидатуру вона матиме його "повну та беззастережну підтримку".

Зазначимо, після смерті сенатора Ліндсі Грема його сестру Дарлін Грем Нордон призначили тимчасовою представницею штату Південна Кароліна в Сенаті США. Вона обійматиме посаду до 3 січня 2027 року, після чого сенатора оберуть на виборах.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем раптово помер увечері 11 липня 2026 року у віці 71 року у своєму будинку у Вашингтоні. За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стало розшарування аорти, що розвинулося на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Ознак насильницької смерті не виявили.

За день до трагедії політик повернувся з офіційного візиту до України, де зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським і обговорював посилення військової допомоги, передачу систем ППО Patriot та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Відомо, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати законопроєкт про нові жорсткі санкції проти Росії, який роками просував покійний сенатор Ліндсі Грем. За словами представника Білого дому, адміністрація вже обговорює документ, а остаточне рішення можуть ухвалити найближчим часом. Законопроєкт, відомий як "пекельні санкції", передбачає, зокрема, можливість запровадження вторинних мит у розмірі до 500% щодо країн, які купують російські енергоресурси.