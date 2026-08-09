Пентагон панікує через дефіцит зброї: США змушує виробників терміново наростити виробництво

США вимагає від оборонних компаній терміново прискорити виробництво зброї та боєприпасів. Заступник міністра оборони Стів Файнберг дав виробникам 21 день, щоб представити плани щодо збільшення поставок і розширення виробничих потужностей.

Про це пише The Washington Post.

Чому Пентагон тисне на оборонну промисловість?

Файнберг наголосив, що звичайні темпи виробництва більше не відповідають потребам американської армії.

Річні цикли розробки неприйнятні. Ми повинні різко прискорити графіки наших програм і розширити наші виробничі потужності зараз,

– написав він.

Пентагон також попросив компанії запропонувати конкретні капітальні інвестиції та розширення підприємств, які дозволять збільшити виробничі можливості. Йдеться не лише про виконання вже наявних замовлень. Міністерство оборони хоче, щоб виробники заздалегідь підготувалися до масштабного збільшення попиту на озброєння.

Однією з головних причин тиску на оборонну промисловість стало масштабне використання американської зброї під час війни з Іраном. За даними The Washington Post, лише за перший місяць бойових дій США використали понад 850 крилатих ракет Tomahawk і більш як 1000 ракет-перехоплювачів Patriot та THAAD.

Крім того, американські військові застосували понад 1300 тактичних балістичних ракет протягом перших тижнів війни.

За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), світові запаси ракет Patriot скоротилися приблизно з 2200 до менш ніж 827, а THAAD – з 452 до менш ніж 278.

Це створює проблему не лише для поповнення американських складів, а й для здатності США підтримувати необхідний рівень протиповітряної та протиракетної оборони у разі тривалого конфлікту.

Пентагон останніми місяцями уклав низку рамкових угод із найбільшими оборонними компаніями та технологічними стартапами. Зокрема, йдеться про Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril, Palantir, Castelion, CoAspire, Leidos та Zone 5.

Однак частина рамкових угод ще не є повноцінними контрактами з гарантованим фінансуванням. Том Карако з CSIS пояснив, що саме в цьому полягає одна з головних проблем.

Це угоди про узгодження, а отже, це не контракти. Майже нічого не було укладено за контрактом, і в цьому проблема,

– сказав він.

Багато планів Пентагону залежать від ухвалення Конгресом законопроєкту про оборонні витрати приблизно на 1,15 трильйона доларів. Однак законодавці досі не дійшли згоди щодо масштабного збільшення оборонного фінансування.

Через це виникає парадоксальна ситуація: Пентагон закликає компанії вже зараз будувати нові виробничі потужності, тоді як виробники не мають повної гарантії, що майбутні державні замовлення отримають необхідне фінансування.

Деякі оборонні компанії вже використовують власні кошти для підготовки до збільшення виробництва. Проте, як наголошує Карако, для публічних компаній це означає серйозний фінансовий ризик.

Ви не повинні ризикувати заради обіцянки,

– сказав експерт.

Міністр оборони Піт Хегсет раніше заявляв про необхідність докорінно змінити систему закупівель Пентагону та тісніше співпрацювати з американською промисловістю. Тепер ці принципи намагаються реалізувати на практиці: через прискорені закупівлі, рамкові угоди, залучення стартапів і вимоги до виробників збільшувати потужності.

У меморандумі Файнберга серед програм, які Пентагон розглядає для прискорення або збільшення закупівель, названо новий перехоплювач для протиракетної оборони, сучасні системи ППО, мобільні радари, систему підготовки пілотів та космічну систему відстеження ракет.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відхилив прохання Володимира Зеленського про передачу сотень додаткових ракет-перехоплювачів Patriot. Американський лідер пояснив свою позицію тим, що США мають обмежені запаси.