Приймала нагороди від "найстарішого диктатора в світі": чим відзначилася президентка МОК
- Президентка МОК Кірсті Ковентрі раніше отримувала нагороду від Роберта Муґабе, якого називають "найстарішим диктатором в світі".
- Ковентрі також працювала міністром в уряді наступника Муґабе, що викликає питання про її громадянську позицію.
Рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича приймала президентка МОК Кірсті Ковентрі. У її біографії є вкрай дивний епізод.
Про це написав український юрист Іван Городиський, старший викладач УКУ та позаштатний радник Львівського міського голови з правових питань.
Дивіться також Українець, про якого говорить весь світ: що відомо про Владислава Гераскевича
Який неприємний епізод Ковентрі має у біографії?
Президентка МОК Кірсті Ковентрі колись приймала нагороду від "найстарішого диктатора в світі" Роберта Муґабе. Вона навіть працювала міністром в уряді його соратника та наступника.
Муґабе був очільником Зімбабве, яка в Індексі верховенства права займає 124 місце з 143 країн.
Це я до того, що там очевидно є проблеми, щодо яких вона могла б займати громадянську позицію. Але обрала конформізм,
– уточнив Городиський.
Довідка: Кірсті Ковентрі сама родом із Зімбабве. Серед іншого, вона підтримала ініціативу дозволити російським атлетам поїхати на Олімпіаду в нейтральному статусі.
Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?
Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через використання "шолому пам’яті". На ньому були зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни в Україні, серед них – діти.
Президентка МОК Кірсті Ковентрі розплакалася після дискваліфікації Владислава Гераскевича на Олімпіаді. Вона заявила, що його бажання нагадати про загиблих через дії Росії є потужним посланням, але "недоречним" для таких змагань.
Пізніше це рішення було відкликане. МОК заявив, що Гераскевичу повернули акредитацію на Олімпійські ігри. Із цим проханням президентка організації звернулась до Дисциплінарної комісії.