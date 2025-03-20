Трамп дав Ірану два місяці для укладання нової ядерної угоди, пригрозивши наслідками, – Axios

Президент США Дональд Трамп висунув Ірану вимогу укласти нову ядерну угоду протягом двох місяців, пригрозивши наслідками у разі ігнорування умов Тегераном.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios. Раніше американський президент звинуватив Іран у тому, що той координує напади хуситів у Червоному морі.

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Яку вимогу висунули США Ірану

У листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, за даними джерел, Дональд Трамп був "жорстким". У ньому була не лише пропозиція перемовин стосовно нової ядерної угоди, але наслідки, яких відчує Тегеран, якщо відкине її.

Співрозмовники видання кажуть, що президент США назвав двомісячний термін для укладення угоди, хоча достеменно невідомо, ідеться про час після отримання вищезгаданого листа чи після початку переговорів сторін.

Крім того, як пише Axios, Вашингтон поінформував про зміст листа кількох союзників, зокрема Ізраїль, Саудівську Аравію та Обʼєднані Арабські Емірати.

Як відреагували в Україні

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко сказав, що "розв‘язка щодо Ірану та хуситів на Близькому Сході поступово наближається", коментуючи висунутий дедлайн. За його словами, Росія, як союзник Ірану, також відіграє у цьому свою роль.

Якщо Іран відкине американську пропозицію і відмовиться від перемовин, то шанси на воєнні дії США чи Ізраїлю проти іранських ядерних об’єктів різко зростуть. І Росія тут також замішана,

– написав він.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що сотні нападів, що здійснюються "хуситами, зловісними бандитами й головорізами", походять з Ірану. Він наголосив, що будь-яка атака або відплата з боку хуситів зіткнеться з "великою силою".