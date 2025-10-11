79-річний президент США пройшов плановий медичний огляд. За результатами перевірки, оприлюдненими Білим домом, глава держави демонструє "виняткове здоров'я".

Відповідні медичні висновки зробив лікар Шон Барбабелла, передає 24 Канал із посиланням на AP.

У якому стані американський лідер?

Огляд, що тривав близько трьох годин, відбувся в п'ятницю, 10 жовтня. Зокрема він включав лабораторні аналізи, профілактичні заходи, передові візуалізаційні дослідження, щорічну вакцинацію від грипу та бустерну дозу від COVID-19.

Білий дім схарактеризував візит Трампа до лікарні в Бетесді, штат Меріленд як "планову оцінку для підтримки здоров'я", спрямовану на підготовку до майбутніх закордонних поїздок.

До слова, Трамп вирушає на Близький Схід уже на цих вихідних, а наприкінці жовтня планує відвідати Азію.

У короткому звіті, поширеному ввечері в п'ятницю, особистий лікар президента, Шон Барбабелла зазначив, що очільник Білого дому перебуває у "винятковому стані здоров'я".

Президент Дональд Трамп зберігає виняткове здоров'я, демонструючи сильні кардіоваскулярні, легені, неврологічні та фізичні показники,

– підкреслив лікар.

До того ж, за висновками медиків, "кардіологічний вік" глави держави становить на 14 років менше за його фактичний.

Чому здоров'я глави Білого дому викликає занепокоєння?