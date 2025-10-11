Медики рассказали о здоровье Дональда Трампа: в каком состоянии американский лидер
- Дональд Трамп прошел плановый медицинский осмотр.
- Обследование включало различные медицинские исследования и ежегодную вакцинацию.
- Такие меры должны подготовить президента к ближайшим международным визитам.
79-летний президент США прошел плановый медицинский осмотр. По результатам проверки, обнародованным Белым домом, глава государства демонстрирует "исключительное здоровье".
Соответствующие медицинские выводы сделал врач Шон Барбабелла, передает 24 Канал со ссылкой на AP.
В каком состоянии американский лидер?
Обзор, длившийся около трех часов, состоялся в пятницу, 10 октября. В частности он включал лабораторные анализы, профилактические меры, передовые визуализационные исследования, ежегодную вакцинацию от гриппа и бустерную дозу от COVID-19.
Белый дом охарактеризовал визит Трампа в больницу в Бетесде, штат Мэриленд как "плановую оценку для поддержания здоровья", направленную на подготовку к будущим зарубежным поездкам.
К слову, Трамп отправляется на Ближний Восток уже на этих выходных, а в конце октября планирует посетить Азию.
В коротком отчете, распространенном вечером в пятницу, личный врач президента, Шон Барбабелла отметил, что глава Белого дома находится в "исключительном состоянии здоровья".
Президент Дональд Трамп сохраняет исключительное здоровье, демонстрируя сильные кардиоваскулярные, легкие, неврологические и физические показатели,
– подчеркнул врач.
К тому же, по выводам медиков, "кардиологический возраст" главы государства составляет на 14 лет меньше его фактического.
Почему здоровье главы Белого дома вызывает беспокойство?
Предыдущий апрельский медосмотр закончился официальным признанием Трампа "полностью пригодным" к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего.
Тогда же сообщалось о похудении на 9 килограммов с июня 2020 года и "активном образе жизни", что положительно влияет на самочувствие президента.
Однако в августе 2025 года во время ряда публичных мероприятий внимание СМИ сосредоточилось на правой руке Дональда Трампа.
На многочисленных фотографиях можно заметить, что 79-летний лидер пытается замаскировать синяки на тыльной стороне руки толстым слоем консилера.
Тогда в Белом доме объяснили появление синяков большим количеством рукопожатий, а также использование аспирина – препарата,, который разжижает кровь и может вызвать мелкие подкожные кровоизлияния.
В то же время в июле у Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточностьисть – распространенное у пожилых людей состояние, когда клапаны вен нижних конечностей ослабевают, вызывая скопление крови.