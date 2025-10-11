79-летний президент США прошел плановый медицинский осмотр. По результатам проверки, обнародованным Белым домом, глава государства демонстрирует "исключительное здоровье".

Соответствующие медицинские выводы сделал врач Шон Барбабелла, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

В каком состоянии американский лидер?

Обзор, длившийся около трех часов, состоялся в пятницу, 10 октября. В частности он включал лабораторные анализы, профилактические меры, передовые визуализационные исследования, ежегодную вакцинацию от гриппа и бустерную дозу от COVID-19.

Белый дом охарактеризовал визит Трампа в больницу в Бетесде, штат Мэриленд как "плановую оценку для поддержания здоровья", направленную на подготовку к будущим зарубежным поездкам.

К слову, Трамп отправляется на Ближний Восток уже на этих выходных, а в конце октября планирует посетить Азию.

В коротком отчете, распространенном вечером в пятницу, личный врач президента, Шон Барбабелла отметил, что глава Белого дома находится в "исключительном состоянии здоровья".

Президент Дональд Трамп сохраняет исключительное здоровье, демонстрируя сильные кардиоваскулярные, легкие, неврологические и физические показатели,

– подчеркнул врач.

К тому же, по выводам медиков, "кардиологический возраст" главы государства составляет на 14 лет меньше его фактического.

Почему здоровье главы Белого дома вызывает беспокойство?