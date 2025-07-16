Після рішучих заяв Трампа: яка роль "Коаліції охочих" в допомозі Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив про відновлення постачання Україні військової допомоги, але, за його ідеєю, за неї повинні платити країни Європи. Більшість з них якраз входять до "Коаліції охочих".

Саме вона підштовхує ЄС до важливих кроків. Таку думку 24 Каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса, зазначивши, що все ж очікувати присутності західних військ не варто.

Дивіться також Зеленський назвав різницю між Трампом і Байденом

Якою буде роль "Коаліції охочих" в допомозі Україні після заяв Трампа?

За словами інвестиційного банкіра, Європа прийняла пропозицію Трампа щодо оплати озброєння для нашої країни. А Європа – це якраз таки ті країни, які входять до "Коаліції охочих".

"Коаліція охочих" взяла на себе лідерство в Європейському союзі та стимулює його вводити санкції, платити за американську зброю,

– наголосив він.

Водночас Фурса зауважив, що європейські країни не відправлять своїх військових на фронт в Україні, поки є ризик бойового зіткнення з російською армією.

Нагадаймо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ініціативу Трампа. Німеччина готова закупити в США зброю. Він також зазначив, що вже обговорюються деталі з партнерами.

Водночас Франція не приєднається до закупівлі американської зброї для України. Президент Еммануель Макрон заявив, що країна підтримує зміцнення європейської оборонної промисловості через закупівлі в межах ЄС.