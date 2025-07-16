Після рішучих заяв Трампа: яка роль "Коаліції охочих" в допомозі Україні
- Президент Трамп оголосив про відновлення військової допомоги Україні, але вимагає, щоб за неї платили європейські країни.
- Саме вони входять до "Коаліції охочих", яка стимулює ЄС до введення санкцій та оплати американської зброї, але європейські країни не готові відправляти свої війська в Україну.
Президент США Дональд Трамп повідомив про відновлення постачання Україні військової допомоги, але, за його ідеєю, за неї повинні платити країни Європи. Більшість з них якраз входять до "Коаліції охочих".
Саме вона підштовхує ЄС до важливих кроків. Таку думку 24 Каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса, зазначивши, що все ж очікувати присутності західних військ не варто.
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Якою буде роль "Коаліції охочих" в допомозі Україні після заяв Трампа?
За словами інвестиційного банкіра, Європа прийняла пропозицію Трампа щодо оплати озброєння для нашої країни. А Європа – це якраз таки ті країни, які входять до "Коаліції охочих".
"Коаліція охочих" взяла на себе лідерство в Європейському союзі та стимулює його вводити санкції, платити за американську зброю,
– наголосив він.
Водночас Фурса зауважив, що європейські країни не відправлять своїх військових на фронт в Україні, поки є ризик бойового зіткнення з російською армією.
Нагадаймо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ініціативу Трампа. Німеччина готова закупити в США зброю. Він також зазначив, що вже обговорюються деталі з партнерами.
Водночас Франція не приєднається до закупівлі американської зброї для України. Президент Еммануель Макрон заявив, що країна підтримує зміцнення європейської оборонної промисловості через закупівлі в межах ЄС.