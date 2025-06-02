Туск винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри до уряду, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Дональд Туск внесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду після перемоги кандидата від опозиції Кароля Навроцького на президентських виборах.

Такий крок очікують у владному таборі Польщі. Припускають, що прем'єр здійснить це до кінця тижня. Про це повідомляє портал Onet, посилаючись на джерела, передає 24 Канал.

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Що відомо про рішення Туска

Видання пише, що результати виборів президента стали шоком для владного табору попри те, що до останніх годин передвиборчої кампанії перед другим туром штаб Тшасковського підтверджував, що остаточний результат не є визначеним, а шанси Навроцького на перемогу високі.

Можна забути про зміни в прокуратурі, судовій системі, про головні обіцянки, які ми давали перед виборами 2023 року. Не буде призначень послів. Кожна зміна на ключовій посаді в армії повинна буде узгоджуватися з Навроцьким. Ми можемо очікувати опору навіть у нешкідливих питаннях,

– розповів співрозмовник.

Крім вищезгаданого, припускають, що зміни до закону про лібералізацію абортів або запровадження цивільних партнерств теж радше за все будуть відкладені на роки. За словами джерел, від Туска швидкої реакції після поразки Рафала Тшасковського.

Зазначається, що вже тривалий час в урядових колах циркулює сценарій, згідно з яким у разі перемоги Кароля Навроцького глава уряду негайно винесе питання вотуму довіри своєму уряду, щоб припинити дискусію про можливі дострокові парламентські вибори.

Водночас молодші партнери по коаліції, зокрема Польська селянська партія, рішуче виступають проти дострокових виборів. Також портал пише, що від Туска ще після першого туру надходили сигнали про невдоволення тим, як Тшасковський проводить свою кампанію.

За попередніми оцінками співрозмовників, серед ключових причин поразки Рафала Тшасковського стала тема міграції, а також ставлення до українських громадян. Вочевидь саме в цих аспектах табір влади в останні місяці зробив "сильний поворот вправо"

Нагадаємо, вранці 2 червня Державна виборча комісія офіційно повідомила, що президентські вибори виграв Кароль Навроцький, отримавши 50,89% голосів. Кандидат від влади Рафал Тшасковський отримав 49,11%, програвши опонентові менше ніж відсоток..