Помічники Трампа обговорять постачання зброї в Україну, – CNN

Президент США схвалив передачу Україні оборонної зброї, але не уточнив, якої саме. Відомо, що помічники Дональда Трампа обговорять деталі постачання озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар джерела, знайомого з ситуацією, для CNN.

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Що відомо про військову допомогу США

У вівторок, 8 липня, члени команди президента США з питань нацбезпеки планують обговорити деталі постачання зброї, зокрема зенітно-ракетних комплексів Patriot, до України. Напередодні Трамп заявив про намір надіслати оборонне озброєння.

Ми хочемо поставити оборонні озброєння, тому що Путін не ставиться до людей належним чином. Він вбиває надто багато людей. Тому ми посилаємо в Україну деякі оборонні озброєння, і я схвалив це,

– заявив президент США.

Журналісти підкреслили, що нові заяви Трампа про постачання зброї свідчать про зміну позиції американського лідера, адже ще минулого тижня високопосадовець Білого дому заявив, що адміністрація Трампа призупиняє частину поставок зброї до України, зокрема систем ППО.