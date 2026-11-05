Демократи отримали контроль над Конгресом США: як це може вплинути на допомогу Україні

Проміжні вибори у США змінили баланс сил у Вашингтоні: демократи отримали більшість і в Палаті представників, і в Сенаті. Це створює для них більше можливостей впливати на політику Дональда Трампа та просувати власні законодавчі ініціативи, зокрема щодо України. Водночас сам результат виборів ще не означає автоматичного збільшення американської допомоги Києву.

Про те, як зміна більшості в Конгресі може вплинути на підтримку України, в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповіла політологиня та американістка Олександра Філіппенко.

Демократи зможуть частіше виносити на голосування проукраїнські ініціативи

За словами Філіппенко, ключова зміна після виборів полягає не лише в кількості місць, які отримала кожна партія. Важливо й те, хто контролюватиме керівництво Палати представників, Сенату та їхніх комітетів. Саме від цього значною мірою залежить, які законопроєкти розглядатимуть і коли їх виноситимуть на голосування.

Що важливо: зміниться керівництво Палати представників, зміниться керівництво всіх комітетів і в Палаті представників, і в Сенаті,

– пояснила експертка.

Вона нагадала, що раніше законопроєкт про допомогу Україні, який мав достатньо голосів для ухвалення, тривалий час не виносили на голосування. За словами Філіппенко, цьому перешкоджала позиція тодішнього спікера Палати представників Майка Джонсона.

Тепер ситуація може змінитися. Демократи матимуть більше можливостей виносити на розгляд ініціативи, які стосуються підтримки України, санкцій проти Росії та інших рішень щодо Кремля.

Ми, навпаки, будемо бачити, що законопроєкти, які пов'язані з Україною, які пов'язані з допомогою Україні, які пов'язані з питаннями щодо, наприклад, застосування закону Ліндсі Грема, ось ці всі ідеї, ось ці всі законопроєкти, ці всі резолюції будуть виводитися на голосування,

– зазначила Філіппенко.

Повна розмова з американісткою: дивитись відео

Чи означає перемога демократів більше допомоги Україні

Перехід обох палат Конгресу під контроль демократів дає партії більше можливостей просувати власний порядок денний. Водночас зовнішня політика залишається сферою відповідальності президента США, а ухвалення законів залежить від проходження всіх необхідних процедур.

Крім того, президент може накласти вето на законопроєкт, а його подолання потребує підтримки двох третин голосів у кожній палаті. Тому зміна більшості не гарантує, що всі проукраїнські ініціативи будуть ухвалені.

Однак вони можуть частіше потрапляти на розгляд Конгресу, а позиція адміністрації Трампа щодо України та Росії – ставати предметом відкритішої політичної дискусії.

Філіппенко також звертає увагу на те, що підтримка України може бути вигідною для американських політиків із погляду їхньої внутрішньої політичної позиції.

Якщо підтримка американців на боці України, значить, дуже швидко знайдуться ті, хто захоче цей прапор не те що він не падаючий, не те щоб його потрібно підхоплювати, а взяти у свої руки і гордо понести,

– сказала політологиня.

Водночас вона застерігає від надмірних очікувань: важливу роль відіграватимуть не лише партійна більшість, а й позиції окремих законодавців та готовність політиків домовлятися між собою.

Результати виборів відкривають для України додаткові можливості в Конгресі США, але не гарантують автоматичного ухвалення нових пакетів допомоги. Важливим буде те, чи зможуть демократи залучити достатню підтримку для конкретних рішень і як на це реагуватиме Білий дім.