Німеччина фінансує виробництво далекобійних дронів, які Україна використовує проти Росії, – ЗМІ

Представники Німеччини підписали перший контракт про фінансування військового виробництва в Україні. Йдеться про сотні далекобійних дронів, які вже використовувалися для ударів по російських цілях.

Берлін уклав контракт на фінансування виробництва понад 500 дронів Антонов-196, які здатні долати відстань до 1200 кілометрів і нести вибухові заряди вагою близько 50 кілограмів. Очікується, що вже в найближчі місяці ці безпілотники будуть готові до використання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Die Welt.

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Німеччина вперше інвестує у зброю, яку виробляють в Україні

Це перший випадок, коли уряд Німеччини офіційно фінансує виробництво озброєння безпосередньо на українській території. Раніше допомога обмежувалася постачаннями вже виготовленої техніки чи боєприпасів.

У Міноборони Німеччини підтвердили факт фінансування, однак залишили у таємниці тип озброєння та фінансові суми, посилаючись на безпекові причини.

Фінансування дозволить в короткий термін надати країні, що зазнала нападу, системи озброєння, які українська армія вже опанувала,

– додали в німецькому Міноборони.

Як зазначає Die Welt, під час нічних ударів по об'єктах у російському тилу цього тижня Україна, ймовірно, використала саме дрони Ан-196.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль 30 червня прибув до Києва з першим офіційним візитом, під час якого обговорюватиметься посилення оборонного виробництва в Україні. Вадефуль пообіцяв подальшу підтримку Україні, підкреслив важливість санкцій проти Росії та висловив впевненість у серйозності намірів України завершити війну.

Нагадаємо, дрони СБУ успішно атакували завод "Купол" в Іжевську, який розташований за понад 1300 кілометрів, вразивши виробничі потужності та складські приміщення заводу. Цей завод виготовляє ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники, і перебуває під міжнародними санкціями.