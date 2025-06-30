"Йдемо всіма можливими шляхами": Німеччина шукає ППО Україні, Берлін веде розмови з США

Німеччина шукає шляхи для того, щоб Україні могли передати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту від атак з боку Росії.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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ЯК Німеччина шукає ППО для України

Німецький міністр висловився стосовно військової допомоги Україні, зокрема щодо пошуку системи протиповітряної оборони.

Ми йдемо всіма шляхами, які є можливими. Звісно, що німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами,

– заявив він.

За його словами, він постійно перебуває на зв'язку з міністром оборони Борисом Пісторіусом стосовно того, чи Німеччина потребує всіх своїх наявних систем, чи все ж країна може передати Україні якісь системи ППО з власних запасів.

"Ми намагаємось також розмовляти з США, і гадаю, що і по цьому шляху ми маємо йти", – зазначив німецький міністр.

До слова, уночі 30 червня росіяни атакували 107-ма ударними безпілотниками типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами. Під час відбиття повітряного нападу противника вдалося збити 74 цілі окупаційної армії.