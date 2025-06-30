Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Смотрите также В Киев прибыл с визитом новый глава МИД Германии Иоганн Вадефуль

Как Германия ищет ПВО для Украины

Немецкий министр высказался относительно военной помощи Украине, в частности относительно поиска системы противовоздушной обороны.

Мы идем всеми путями, которые возможны. Конечно, что немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы разговариваем с нашими европейскими партнерами,

– заявил он.

По его словам, он постоянно находится на связи с министром обороны Борисом Писториусом относительно того, нуждается ли Германия во всех своих имеющихся системах, или все же страна может передать Украине какие-то системы ПВО из собственных запасов.

"Мы пытаемся также разговаривать с США, и думаю, что и по этому пути мы должны идти", – отметил немецкий министр.

К слову, ночью 30 июня россияне атаковали 107-ю ударными беспилотниками типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами. Во время отражения воздушного нападения противника удалось сбить 74 цели оккупационной армии.