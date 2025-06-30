Во время отражения нападения противника удалось сбить 74 цели россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО

Россияне атаковали 107-ю ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также Гвардейского во временного оккупированном Крыму.

Основным направлением российского удара были Донецкая и Харьковская области. Воздушное нападение отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 64 - сбиты огневыми средствами поражения,

– говорится в сообщении.

Еще 10 целей были локально потеряны или подавлены РЭБ. По данным Воздушных сил, есть попадание средств воздушного нападения противника в 15 локациях, зафиксировано падение обломков по меньшей мере на 2 локациях.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, в результате ночных ударов вражеских беспилотников в трех населенных пунктах Харьковской области произошли пожары. Пострадали несколько человек, в частности ребенок. Известно, что из-за атак россиян произошли 4 пожара.