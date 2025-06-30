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06:45, 30 июня
Россияне пытаются продвинуться на Харьковщине и в Запорожской области
29 июня российские войска проводили атаки на разных направлениях, но украинские силы достигли успехов на севере Сумской области и вблизи Часового Яра.
Россияне пытались продвинуться на разных направлениях, включая Харьковскую и Запорожскую области, но не достигли значительных успехов.