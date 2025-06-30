06:45, 30 червня

29 червня російські війська проводили атаки на різних напрямках, але українські сили досягли успіхів на півночі Сумської області та поблизу Часового Яру.

Росіяни намагалися просунутися на різних напрямках, включаючи Харківську та Запорізьку області, але не досягли значних успіхів.