Німеччина готова дати Україні додаткову зброю у разі провалу переговорів

Німеччина запропонує Україні додаткові пакети озброєнь, якщо переговори з Росією стосовно закінчення війни будуть невдалими. Берлін також готовий до посилення санкцій.

Про це заявив новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у межах зустрічі у Лондоні, яку організувала Велика Британія у понеділок, 12 травня. повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Яку позицію озвучив Берлін

Прибувши на зустріч у Лондоні, Йоганн Вадефуль сказав, що Німеччина сподівається на згоду Росії щодо припинення вогню, після чого буде готова і до перемовин.

За його словами, у разі провалу переговорного процесу Німеччина готова запропонувати додаткові пакети озброєння для України.

Міністр закордонних справ Німеччини також попередив Росію про можливі наслідки у разі невдачі, зокрема наголосив на можливості посилення санкцій.

Поставки хочуть засекретити

Нещодавно новообраний канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу, але дискусії щодо цього будуть засекречені.

Посол України у Берліні Олексій Макеєв, коментуючи це, сказав, що хороший шахіст думає на кілька ходів вперед, але "він не повідомляє про свої ходи супернику".