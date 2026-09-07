Досягнуто суттєвого прогресу, – Віткофф прокоментував зустрічі у Києві та Москві

Представники США провели переговори з Росією та Україною щодо припинення війни. Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Путіним та Зеленським, а в Києві до діалогу долучилися представники європейських країн.

Стів Віткофф вперше прокоментував результати діалогів.

Що відомо про головний результат переговорів?

За вказівкою президента США Дональда Трампа американська делегація на чолі зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером провела переговори з керівництвом Росії та України.

Метою зустрічей було сприяти додатковому діалогу щодо припинення російсько-української війни. Перед візитами сторони домовилися про триденний режим припинення обстрілів, щоб забезпечити проведення переговорів.

Сторони обговорили пропозиції Росії та України щодо можливого припинення війни. У Києві до переговорів також долучилися радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

За підсумками зустрічей у США заявили про суттєвий прогрес у дипломатичному процесі та роботу над наступними кроками. Зокрема, обговорюється проведення додаткового тристороннього формату переговорів між США, Україною та Росією.

Це дуже складно, але ми віддані цьому процесу, нам не байдуже, і ми сподіваємося, що все це приведе до мирного та успішного дипломатичного рішення,

– сказав Віткофф.

Водночас конкретних домовленостей про завершення війни сторони наразі не оголосили.

Нагадаємо, Джаред Кушнер також розповів про зустріч із російським лідером Путіним у Москві. Американська сторона обговорила з Кремлем низку ідей, які можуть допомогти досягти тривалого миру. Кушнер також заявив про перспективу повернення до тристороннього формату переговорів за участю США, України та Росії.

Кушнер зазначив, що спецпредставник США Стів Віткофф зустрічався з Путіним значно частіше, ніж він сам. Водночас нещодавню розмову з російським лідером Кушнер назвав змістовною та такою, що дала змогу обговорити подальші кроки.

За словами американського представника, під час зустрічі сторони аналізували попередні пропозиції, які не принесли очікуваного результату, та шукали нові підходи до мирного процесу.

Вашингтон бачить можливість для подальшого розвитку переговорів у тристоронньому форматі. Американська сторона вже представила кілька нових пропозицій, які можуть бути корисними для просування мирного процесу.