Припинення вогню порушували кілька разів, але до миру ближче, – Рубіо про те, чи довіряє Путіну

У США визнали неодноразове порушення припинення вогню між Україною та Росією, про яке домовилися за підсумками переговорів в Ер-Ріяді, проте вважають, що сторони ближче до миру, ніж це було раніше.

Таку думку у п'ятницю, 4 квітня, висловив державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів країн-членів НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Миротворці ООН на фронті, солдати ЄС на кордоні: що не так з новим мирним планом для України

США оцінили поточну ситуацію

Американський високопосадовець визнав, що припинення вогню було порушено декілька разів, проте, на його думку, наразі ситуація вже ближче до досягнення миру, оскільки "обидві сторони говорять одна з одною". Втім, вони, як каже Рубіо, не хочуть припинення конфлікту.

Це не про те, чи можна довіряти Путіну, я нікому не довіряю. Це не про довіру Путіну, це про дії. Якщо ви зацікавлені у мирі, ви припиняєте вогонь, припиняєте битися і пропонуєте умови, на яких хочете закінчити війну, і це повинні бути адекватні умови,

– заявив він.

За його словами, війна триває, тому "зараз щось буде вибухати й в Україні, і в Росії", проте мета президента США Дональда Трампа полягає у досягнення повного припинення вогню між Росією та Україною, хоча наразі Москва не погодилась на подібний розвиток подій.

"Якщо у нас повне припинення вогню, нічого не має вибухати, але росіяни на це не погодилися. Вони хотіли певні умови, вони порушать ці умови. І тому говорили про часткове припинення вогню, але одна з причин, чому ми не проштовхували часткове припинення вогню, тому що завжди є розмова про те, по чому можна бити, по чому не можна бити", – додав Марко Рубіо.

До слова, він також прокоментував можливий новий наступ Росії на Україну, зазначивши, що це покаже, чи Росія бажає миру. Рубіо також вказав на те, що порушення перемир'я є "поганим знаком", і висловив скептицизм щодо справжнього припинення вогню.