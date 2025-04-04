Такое мнение в пятницу, 4 апреля, высказал государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам встречи министров стран-членов НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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США оценили текущую ситуацию

Американский чиновник признал, что прекращение огня было нарушено несколько раз, однако, по его мнению, сейчас ситуация уже ближе к достижению мира, поскольку "обе стороны говорят друг с другом". Впрочем, они, как говорит Рубио, не хотят прекращения конфликта.

Это не о том, можно ли доверять Путину, я никому не доверяю. Это не о доверии Путину, это о действиях. Если вы заинтересованы в мире, вы прекращаете огонь, прекращаете драться и предлагаете условия, на которых хотите закончить войну, и это должны быть адекватные условия,

– заявил он.

По его словам, война продолжается, поэтому "сейчас что-то будет взрываться и в Украине, и в России", однако целью президента США Дональда Трампа заключается в достижении полного прекращения огня между Россией и Украиной, хотя пока Москва не согласилась на подобное развитие событий.

"Если у нас полное прекращение огня, ничего не должно взрываться, но россияне на это не согласились. Они хотели определенные условия, они нарушат эти условия. И поэтому говорили о частичном прекращении огня, но одна из причин, почему мы не проталкивали частичное прекращение огня, потому что всегда есть разговор о том, по чему можно бить, по чему нельзя бить", – добавил Марко Рубио.

К слову, он также прокомментировал возможное новое наступление России на Украину, отметив, что это покажет, желает ли Россия мира. Рубио также указал на то, что нарушение перемирия является "плохим знаком", и выразил скептицизм относительно настоящего прекращения огня.