Он отметил, что если Россия так поступит, это покажет, желает ли она мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Марка Рубио.

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Что Рубио думает о новом возможном наступлении России

Госсекретарь Марко Рубио прокомментировал слухи о том, что Россия готовит новое масштабное наступление.

Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет понятно, хотят ли они мира, или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику,

– заявил Рубио.

Он добавил, что нарушение перемирия – это "плохой знак".

"Если бы было настоящее прекращение огня, полное прекращение огня – ничего бы не взрывалось. Но, опять же, россияне на это не согласились, у них идут определенные условия, они идут определенные условия. прекращения огня, но одна из причин, по которой мы его не продвигаем - это то, что всегда начинаются разговоры о том, что можно бомбить, а что нельзя", – заявил Рубио.