Він зазначив, що якщо Росія так вчинить, це покаже, чи бажає вона миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Марка Рубіо.

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Що Рубіо думає про новий можливий наступ Росії

Держсекретар Марко Рубіо прокоментував чутки про те, що Росія готує новий масштабний наступ.

Якщо ми завтра прокинемося і побачимо, що росіяни розпочинають якусь наступальну операцію, тоді стане зрозуміло, чи хочуть вони миру, чи ні. Якщо ні, ми повинні знати це заздалегідь, щоб скоригувати нашу політику,

– заявив Рубіо.

Він додав, що порушення перемир'я – це "поганий знак".

"Якби було справжнє припинення вогню, повне припинення вогню – нічого б не вибухало. Але, знову ж таки, росіяни на це не погодилися, у них йдуть певні умови, вони йдуть певні умови. припинення вогню, але одна з причин, через яку ми його не просуваємо - це те, що завжди починаються розмови про те, що можна бомбити, а що не можна", – заявив Рубіо.