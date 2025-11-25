Дріскол зустрівся з росіянами в Абу-Дабі: що кажуть про це різні сторони

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл наразі перебуває в Абу-Дабі. У вівторок, 25 листопада, він продовжив зустрічі з Росією.

Сталося це після того, як США та Україна у Женеві скоротили мирний план з 28 пунктів до 19. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Axios, яке цитує обізнаних співрозмовників, та Politico.

Що відомо про переговори в ОАЕ?

Речник Дрісколла підполковник Джефф Толберт розповів, що міністр Сухопутних військ США проводить переговори з росіянами з метою досягнення тривалого миру в Україні. Він прибув, аби представити їм нові узгоджені мирні рамки.

Переговори проходять успішно, і ми залишаємося оптимістичними. Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом і міжвідомчою групою США в міру просування цих переговорів,

– повідомив Толберт.

Видання також пише, що в ОАЕ перебуває й українська делегація на чолі з головою ГУР Кирилом Будановим. Українська сторона нібито проводить перемовини і з американськими, і з російськими сторонами.

Джерела ЗМІ кажуть, що керівники військової розвідки України та Росії мали зустрітися в Абу-Дабі щодо іншої теми.

Та, як зазначає "Європейська правда", у ГУР не прокоментували цю інформацію.

Окрім того, голова російського МЗС Лавров теж не став підтверджувати участь Росії в обговоренні мирного плану США в Абу-Дабі. Це він назвав "зливами, постійними спекуляціями, поширенням чуток".

За його словами, так хочуть "підірвати ініціативу Дональда Трампа у тій частині, яка відтворює досягнуті в Анкориджі розуміння".

"Ми цим не займаємось. Ми хочемо діяти, як це заведено у співробітників зовнішньополітичних відомств, домовлятися конфіденційно, перш ніж оголошувати, про що ви домовилися", – зазначив Лавров.