Прем'єр Литви не виключає, що збитий над Латвією дрон міг бути операцією "під чужим прапором"

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс не виключив, що збитий над Латвією безпілотник міг бути частиною операції "під чужим прапором". Водночас посадовець наголосив, що наразі жодних підтверджень цієї версії немає.

Про це Синкявічюс повідомив в інтерв'ю LNK žinios.

Що сказав прем'єр Литви про дрон над Латвією?

Сінкявічюс прокоментував інцидент із безпілотником, який у ніч проти 14 серпня порушив повітряний простір Латвії. Невідомий дрон був збитий винищувачами НАТО, які піднялися з авіабази Шяуляй у Литві. Після інциденту в східних районах Латвії оголошували повітряну тривогу.

Сінкявічюс заявив, що серед можливих версій розвитку подій не можна виключати операцію "під чужим прапором". Йдеться про ситуацію, коли справжній організатор навмисно створює враження, що атаку або провокацію здійснила інша держава чи сторона.

Гадаю, що ця інформація стане відомою. Те, про що ви говорите, не можна виключати, але поки що підтверджень цьому немає,

– підкреслив Сінкявічюс.

За його словами, ключове значення для розслідування матиме виявлення самого дрона або його уламків. Фахівці зможуть дослідити конструкцію безпілотника, його електроніку та інші компоненти, щоб встановити, ким і для чого він був виготовлений.

"Збитого безпілотника поки не знайдено. Гадаю, його незабаром знайдуть, і тоді стане ясно, що це за літальний апарат, чий він, швидше за все, фахівці навіть зможуть за мікросхемами відстежити його мету", – повідомив литовський прем'єр.

Заява Сінкявічюса прозвучала на тлі попереджень литовської влади про можливі провокації Росії в Балтійському регіоні.

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас раніше заявляв, що литовська розвідка має інформацію про те, що Москва розглядає можливість проведення провокацій у країнах Балтії. Водночас, за його словами, остаточного рішення про такі дії Кремль наразі не ухвалив, а конкретних дат можливих операцій не визначено.

За словами Каунаса, Росія може розглядати сценарії атак на об'єкти критичної інфраструктури в країнах Балтії. При цьому не виключалося використання безпілотників українського походження для того, щоб спробувати перекласти відповідальність за провокацію на Україну.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня в східних районах Латвії оголосили повітряну тривогу після виявлення невідомого безпілотника. Згодом латвійські військові повідомили про знищення дрона, який порушив повітряний простір країни.

До реагування залучили винищувачі НАТО, які чергували в регіоні. За даними литовської сторони, саме винищувачі, підняті з авіабази Шяуляй, збили безпілотник. Після цього Збройні сили Латвії оголосили про скасування повітряної тривоги. Раніше мешканців закликали залишатися в приміщеннях і перейти в безпечні місця.

Водночас остаточна причина появи безпілотника над територією Латвії залишається невстановленою.