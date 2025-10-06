У небі над аеропортом Осло помітили дрони: затримались кілька рейсів
- Уночі 6 жовтня пілот літака нібито помітив дрони під час посадки в аеропорту Осло, що призвело до затримки кількох рейсів.
- Поліція розпочала розслідування, щоб з'ясувати обставини інциденту з безпілотниками.
У Норвегії пілот літака бачив дрони під час посадки в аеропорту Осло. Через інцидент кілька рейсів затримали.
Поліція розпочала розслідування. Про це пише 24 Канал з посиланням на NRK.
Дивіться також Війна не стоїть на місці: експерт-міжнародник назвав напрямок, на якому Україна перемагає
Що відомо про дрони над Норвегією?
Уночі 6 жовтня пілот норвезького рейсу повідомив, що бачив кілька дронів під час посадки в аеропорту Осло. Поліція одразу отримала сигнал і зв'язалася з екіпажем літака, щоб зібрати додаткову інформацію.
За даними місцевих ЗМІ, у небі над аеропортом могли перебувати від трьох до п'яти безпілотників. Правоохоронці почали розслідування, щоб з'ясувати, що саме спостерігав пілот.
У поліції підкреслили, що ці дані наразі не підтверджені та базуються лише на візуальних спостереженнях.
Через можливу загрозу кілька літаків кружляли над летовищем, а частину рейсів затримали. За інформацією Flightradar, польоти відновили близько 01:30.
Останні заяви та новини щодо дронів в ЄС
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що за нещодавніми запусками невідомих безпілотників над Європою може стояти Росія.
22 вересня дрони помітили над столицями Данії, Норвегії та у Швеції. Через них затримувались рейси у Копенгагені та Осло.
У норвезькій столиці правоохоронці затримали двох громадян Сінгапуру, яких бачили поблизу місця запуску дронів.
У польському селі Заремби Вархоли знайшли уламки, ймовірно, безпілотника. Територію охороняла поліція.