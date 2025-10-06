В небе над аэропортом Осло заметили дроны: задержались несколько рейсов
- Ночью 6 октября пилот самолета якобы заметил дроны во время посадки в аэропорту Осло, что привело к задержке нескольких рейсов.
- Полиция начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента с беспилотниками.
В Норвегии пилот самолета видел дроны во время посадки в аэропорту Осло. Из-за инцидента несколько рейсов задержали.
Полиция начала расследование. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NRK.
Что известно о дронах над Норвегией?
Ночью 6 октября пилот норвежского рейса сообщил, что видел несколько дронов во время посадки в аэропорту Осло. Полиция сразу получила сигнал и связалась с экипажем самолета, чтобы собрать дополнительную информацию.
По данным местных СМИ, в небе над аэропортом могли находиться от трех до пяти беспилотников. Правоохранители начали расследование, чтобы выяснить, что именно наблюдал пилот.
В полиции подчеркнули, что эти данные пока не подтверждены и базируются только на визуальных наблюдениях.
Из-за возможной угрозы несколько самолетов кружили над аэродромом, а часть рейсов задержали. По информации Flightradar, полеты возобновили около 01:30.
Последние заявления и новости о дронах в ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что за недавними запусками неизвестных беспилотников над Европой может стоять Россия.
22 сентября дроны заметили над столицами Дании, Норвегии и в Швеции. Из-за них задерживались рейсы в Копенгагене и Осло.
В норвежской столице правоохранители задержали двух граждан Сингапура, которых видели вблизи места запуска дронов.
В польском селе Зарембы Вархолы нашли обломки, вероятно, беспилотника. Территорию охраняла полиция.