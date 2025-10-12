Безпілотники часто стають причиною затримок в аеропортах. Федеральна асоціація німецьких авіакомпаній скаржиться, що проблема відома вже десять років, і закликає політиків вжити заходів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Spiegel.

Дивіться також Німеччина готувала російську армію до сучасних війн за підтримки Меркель, – Spiegel

На що скаржаться німецькі авіакомпанії?

Авіакомпанії у Німеччині вимагають від політиків вжити рішучих заходів у зв'язку з загрозою, яку становлять дрони. Президент Федеральної асоціації німецьких авіакомпаній Пітер Гербер вважає, що у разі загрози необхідно мати можливість збивати дрони.

Мене дратує, що тільки зараз усвідомлюють нагальність проблеми дронів. Ми вказуємо на цю проблему вже десять років,

– каже Гербер.

Федеральний уряд хоче поліпшити свою систему захисту від дронів через поширення випадків БпЛА в аеропортах. Планується, що федеральний і земельний центри захисту від дронів почнуть працювати ще у 2025 році.

Вторгнення дронів у Європу: що відомо?