У Британії заявили, що поточний темп обстрілів України може продовжуватись протягом 2025 року

Нинішній темп обстрілів Росією України може продовжуватись протягом 2025 року. Наразі Росія регулярно запускає понад 300 безпілотників щодня.

Таку заяву на початку чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у середу, 4 червня, зробив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Стали небезпечнішими: у ГУР розповіли, скільки "Шахедів" Росія виробляє на день

Що заявив Гілі про обстріли України

Британський міністр зазначив, що зустріч у форматі "Рамштайн" відбувається на тлі найгірших атак російських безпілотників по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джон Гілі наголосив, що через це страждає цивільна інфраструктура та помирає мирне населення. За його словами, Росія зараз регулярно запускає понад 300 безпілотників щодня по Україні.

І цей темп обстрілів може підтримуватись протягом 2025 року. І через три з половиною роки цієї війни президент Путін продовжує доводити, що він не за мир,

– заявив він.

На його думку, роль і відповідальність Контактної групи з питань оборони України щодо цього триває, поки Володимир Путін не доведе, що він серйозно налаштований на досягнення миру з Україною.

"Ми повинні активізуватися, ми не повинні відступати. Зі свого боку, Британія цього року збільшить постачання безпілотників Україні вдесятеро. 10 000 минулого року, ми прагнемо 100 000 цього року», – додав він.

До слова, Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом пообіцяв відповісти Україні на нещодавню атаку безпілотників на російські військові аеродроми, здійснену в межах операції "Павутина".