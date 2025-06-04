Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України в коментарі "Оборонці".

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Скільки Росія може виготовляти "Шахедів" на добу

В ГУР повідомили, що станом на травень 2025 року Росія щодня випускає близько 170 дронів типу "Шахед" та імітаторів. До кінця року ворог планує наростити темпи виробництва до 190 одиниць на добу.

Росіяни активно вдосконалюють технології БпЛА. У ГУР зазначають, що комплектація "Шахедів" за останні три роки значно змінилася. Лише за минулий рік у конструкцію дрона внесли кілька важливих змін.

Зокрема, модернізовано бойові частини. Тепер, окрім стандартних фугасних і осколково-фугасних зарядів, "Шахеди" можуть оснащувати комбінованими кумулятивно-осколково-фугасними, а також кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальними. Це дозволяє обирати тип заряду під конкретні цілі для більшої шкоди.

Крім того, вага вибухівки в дронах зросла з 50 до 90 кілограмів. Також деякі безпілотники тепер оснащують терміналами Starlink, що дає змогу керувати БпЛА в режимі реального часу.