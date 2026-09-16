США були шоковані російським обстрілом України після візиту директора ЦРУ до Москви, – ЗМІ

Очільник ЦРУ Джон Реткліфф відвідав російську столицю 25 серпня. Наступного дня Росія завдала масованих ударів по Україні.

Вашингтон не очікував таких дій від Москви. Про це пише Onet, посилаючись на власні джерела.

Як відреагували американці на удар по Україні?

ЗМІ стверджують, що США були шоковані масованим ударом по Україні наступного ж дня після візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. У Вашингтоні та Варшаві занепокоєні неефективністю спроб стримати Кремль від подальшої ескалації.

За даними джерел у польському уряді, очільник американської розвідки під час своєї поїздки закликав Росію утриматись від спроб нападу на держави-члени НАТО. Також він наголошував на важливості відновлення переговорного процесу.

Проте наступними днями, 25 та 26 серпня, Росія завдавала по Україні масовані атаки. Країна-агресорка запускала по українських містах 162 безпілотники першої ночі, а наступної ще 258 дронів і ракет.

У США вважали ці дії демонстративним кроком з боку Путіна. Американські посадовці були здивовані й питали у союзників у Центральній Європі, чого прагнув досягти Кремль цими діями.

Ця ситуація викликала серйозне занепокоєння у Варшаві. Повне нерозуміння намірів Москви ставить під сумнів політичну ефективність дій США.

Також у Польщі стурбовані суперечливими заявами Дональда Трампа, який то хвалить Україну, то звинувачує її у зростанні цін на пальне через удари по російських НПЗ. На тлі цього, наступного тижня міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зустрінеться зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у Вашингтоні. За даними ЗМІ, одним з ключових питань розмови посадовців буде будівництво постійної американської військової бази у Польщі.

Зазначимо, що у неділю, 13 вересня, російський реактивний БпЛА атакував потяг "Укрзалізниці" на станції Ягодин, що розташована поблизу українсько-польського кордону. За даними компанії, незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох держав Євросоюзу та колишні європейські очільники, зокрема експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який перебував на станції в момент атаки, перебував попередник ексдиректор ЦРУ Девід Петреус.

Нагадаємо, у вівторок, 15 вересня, Financial Times написали, що Володимир Путін відмовляється укладати угоду про припинення ударів по українській енергетиці до настання зими. У Кремлі розраховують посилити тиск на Київ за допомогою масштабних атак на критичну інфраструктуру під час настання холоду.