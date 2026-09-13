Джонсон, радник Мерца і не тільки: у потязі, який атакував дрон, були посадовці ЄС, – ЗМІ

Російські безпілотники вночі 13 вересня атакували пункт пропуску Ягодин - Дорогуськ на українсько-польському кордоні. У потязі були високопосадовці Євросоюзу.

Про це пише Der Spiegel.

Що відомо про атаку на потяг поблизу кордону з Польщею?

Один із найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер опинився в зоні російської атаки під час поїздки з Києва до Польщі.

Зауттер, який відповідає у Відомстві канцлера за зовнішню та безпекову політику, їхав нічним приватно орендованим потягом. Близько 5:00 поїзд зупинився неподалік польського кордону через удари російських безпілотників, після чого частину пасажирів евакуювали.

Інцидент стався на тій самій залізничній лінії, де дрон атакував поїзд Київ – Варшава. Відомо, що було пошкоджено локомотив, однак ніхто не постраждав.

У Києві Зауттер перебував разом із радниками з питань безпеки Великої Британії, Франції та Італії. Вони зустрічалися з представниками української влади та обговорювали можливі переговори з Росією. У суботу радник Мерца також відвідав міжнародну конференцію YES.

Окрім Зауттера, у спеціальному потязі перебували радники європейських урядів, німецькі депутати, дипломати та науковці. Серед них був депутат Бундестагу від "Зелених" Робін Вагенер. Також після конференції до Польщі спеціальним потягом повертався колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Після оголошення тривоги пасажирів розбудили та організували евакуацію. Згодом рух дозволили відновити, оскільки нових безпілотників у районі не виявили.