Об этом пишет Der Spiegel.

Что известно об атаке на поезд вблизи границы с Польшей?

Один из ближайших советников канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер оказался в зоне российской атаки во время поездки из Киева в Польшу.

Зауттер, отвечающий в Ведомстве канцлера за внешнюю и политику безопасности, ехал ночным частно арендованным поездом. Около 5:00 поезд остановился недалеко от польской границы из-за ударов российских беспилотников, после чего часть пассажиров эвакуировали.

Инцидент произошел на той же железнодорожной линии, где дрон атаковал поезд Киев – Варшава. Известно, что поврежден локомотив, однако никто не пострадал.

В Киеве Зауттер находился вместе с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Италии. Они встречались с представителями украинских властей и обсуждали возможные переговоры с Россией. В субботу советник Мерца посетил международную конференцию YES.

Кроме Зауттера в специальном поезде находились советники европейских правительств, немецкие депутаты, дипломаты и ученые. Среди них был депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер. Также после конференции в Польшу специальным поездом возвращался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

После оглашения тревоги пассажиров разбудили и организовали эвакуацию. Впоследствии движение разрешили возобновить, поскольку новых беспилотников в районе не обнаружили.

Напомним, Россия нанесла удар по направлению пункта пропуска Ягодин на Волыни. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, сам пункт пропуска атаки не получил, однако в результате удара возник пожар на автозаправочной станции, а также зафиксировали попадание по железнодорожной инфраструктуре.

Демченко отметил, что во время воздушных атак пограничники оценивают уровень угрозы и при необходимости приостанавливают пропускные операции, а людей максимально рассредоточивают. По его словам, Россия уже неоднократно атаковала пункты пропуска на западной границе Украины, в том числе в Молдове и Румынии.