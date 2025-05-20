Європейських лідерів в розмові з Трампом після дзвінка Путіну "приголомшили" його слова, – FT

В понеділок, 19 травня, Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Президент США міг здивувати європейських лідерів, оповідаючи їм про певні домовленості після бесіди з главою Кремля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Розмова Трампа з європейськими лідерами

Після розмови з Путіним, Трамп зв'язався з президентами України, Франції та Фінляндії, прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії, канцлером Німеччини та головою Європейської комісії.

Під час цієї телефонної розмови в понеділок, 19 травня, Трамп переказав їм зміст розмови з Путіним.

За словами німецького канцлера, усі учасники розмови "підтвердили свою готовність тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню".

Одна особа, знайома з розмовою, сказала, що лідери були приголомшені описом президента США того, про що було домовлено. Вони додали, що було очевидно, що Трамп "не готовий чинити більший тиск" на Путіна, щоб він серйозно сів за стіл переговорів",

– ідеться в публікації FT.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський ввечері 19 травня розповів, що його друга розмова з Трампом спільно з європейськими лідерами тривала понад годину.