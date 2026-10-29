Це тривало роками: як Кремль взяв Трампа "на гачок"

Росіяни тривалий час підбиралися до Дональда Трампа через його найближче бізнес-оточення та членів родини. Фактично уся ця робота тривала роками.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. За його словами, Кремль відмовився від прямого вербування Трампа через його непередбачуваний характер і психологічні особливості. Натомість Москва зробила ставку на бізнес-інтереси його родини.

Як Кремль впливає на Трампа?

Як наголосив Жовтенко, західні медіа вже повідомляли про зламаний телефон спецпредставника Трампа Джареда Кушнера, де виявили три рахунки на мільярди доларів. Щонайменше в одному з них зафіксували спільні комерційні операції з росіянами.

Російські спецслужби роблять так, щоб Трампу було максимально зручно. Гроші йдуть через зятя чи сина, створюючи ілюзію повної безпеки та сімейної допомоги,

– підкреслив Жовтенко.

Крім того, стали відомі факти про спільні поїздки Трампа-молодшого на полювання до Монголії з наближеним до Путіна олігархом Умаром Кремльовим, а також про візити Стіва Віткоффа до Росії.

Росія намагається впливати на Трампа: дивіться відео 24 Каналу

У майбутньому перезапуск Сенату та Палати представників може дати поштовх до масштабних кримінальних розслідувань. Демократи першочергово намагатимуться обрубати фінансові зв'язки Трампа з Росією, що створить підґрунтя для юридичного переслідування його оточення. Це може запустити й процес імпічменту Трампа.