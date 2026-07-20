Енді Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії

На політичній арені Великої Британії відбулися кардинальні зміни, які визначать новий курс розвитку країни. Після тривалих кулуарних перемовин владний кабінет отримав нового очільника.

Офіційна передача влади відбулася 20 липня 2026 року в Букінгемському палаці, де монарх доручив Енді Бернему сформувати новий уряд. На Даунінг-стріт уже окреслюють перші кроки команди, яка прийшла до керма на тлі змін усередині правлячої партії та зростання суспільного запиту на оновлення. Про це повідомили в етері Sky News.

Як повідомляє пресслужба Даунінг-стріт, Бернем до цього тривалий час очолював Великий Манчестер і здобув репутацію політика, який робить ставку на соціальні ініціативи та розширення повноважень регіонів.

У першому зверненні до нації новий глава уряду наголосив, що країна стоїть перед великими економічними змінами. Він пообіцяв зосередитися на стабільності, добробуті родин та рішенні проблем, які найбільше турбують британців.

Ми стоїмо на порозі масштабних економічних трансформацій, і наш головний обов'язок – забезпечити стабільність та добробут для кожної британської родини,

– Енді Бернем, прем'єр-міністр Великої Британії.

Серед першочергових завдань уряд називає реформу системи охорони здоров'я та врегулювання міграційних питань. Обидві теми вже давно викликають гострі суперечки в парламенті, тож новому кабінету доведеться діяти швидко і без зайвих пауз.

Що відомо про політичний фон змін?

Перестановки в Лондоні стали наслідком внутрішньопартійної боротьби, яка загострилася через розбіжності щодо бюджетної політики та фінансування регіональних інфраструктурних проєктів. У підсумку це й відкрило шлях до кадрових змін на Даунінг-стріт.

Раніше на нашому сайті вже писали про напруження в британському парламенті, яке зрештою призвело до відставки попереднього прем'єра. Саме ця криза й стала тлом для теперішнього переформатування уряду.