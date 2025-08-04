Сенат США підтримав кандидатуру нового посла Штатів у Євросоюзі. Ним виявився колишній генеральний директор мережі швидкого харчування Ендрю Паздер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

Дивіться також Сатаністи, секти й таємна війна Трампа: як теорії змов роз'їдають Америку зсередини

Хто став новим послом США у ЄС?

Так, голосування за кандидатуру Паздера відбулося у суботу, 2 серпня. Призначення підтримали 53 сенатори, у тому числі й кілька демократів. Проти висловилися 44 конгресмени.

Довідка. Ендрю Паздер – колишній генеральний директор CKE Restaurants, яка є материнською компанією мереж ресторанів швидкого харчування Carl's Jr і Hardee's.

Президент США Дональд Трамп номінував Ендрю Паздера на посаду у січні 2025 року. Тоді він похвалив його роботу як керівника мереж фастфуду Carl's Jr і Hardee's. Трамп переконував, що він стане чудовим послом, бо "за 17 років перебування на посаді генерального директора Енді вивів компанію з серйозних фінансових труднощів".

Це вже друга спроба Дональда Трампа призначити Паздера на якусь посаду. Під час своєї першої каденції президент США запропонував тому стати міністром праці – але багато республіканців виступило проти.

До речі, того ж дня Сенат США схвалив кандидатуру журналістки та ведучої телеканалу Fox News Жанін Пірро на посаду федерального прокурора у Вашингтоні.